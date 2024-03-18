Юшин рассказал, болеет ли он за «Спартак»

Нападающий «Родины» Александр Юшин, который является воспитанником «Спартака», ответил на вопрос, болеет ли он за «красно-белых».

Футболист признался, что следит за чемпионатом России, но не болеет за какую-то одну команду.

«Смотрю большое количество футбольных матчей. Ведь с кем-то играл, с кем-то знаком просто лично. Интересно наблюдать за тем, кто и как выглядит», — приводит слова Юшина Metaratings.

Напомним, 28-летний футболист выступает за «Родину» на правах аренды. Контракт Юшина принадлежит «Уралу». В составе москвичей игрок провел три матча и отметился одним забитым мячом.