Нападающий «Урала» рассказал, как удалось сдержать натиск «Спартака»

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ничьей со «Спартаком» и турнирной ситуации своей команды.

- Президент «Урала» Григорий Иванов перед матчем сказал, что ничья со «Спартаком» его команду не устроит. Как воспринимаете результат?

- Перед игрой он ничего не говорил команде. И вообще, я больше концентрируюсь на игре, а не на том, что скажут болельщики клуба или кто-то еще.

- Как удалось сдержать натиск «Спартака» и не пропустить?

- Я сам мог забить, были моменты. А так, каждый игрок нашей команды старался, мы бились до конца. Думаю, что это было заметно. Футбольный бог вознаградил нас за это.

- Не считаете, что Помазун - лучший игрок матча?

- Он молодец, но и другие ребята тоже. Так можно про каждого нашего футболиста сказать.

- Как оцените момент с Зиньковским, который был на грани пенальти?

- Даже не знаю. Пусть специалисты разбираются.

- Тур получается интересным – лидеры теряют очки. Что думаете об этом?

- Зачем мне следить за «Зенитом» и другими лидерами? Нам самим надо поправлять турнирную ситуацию и брать очки.

- Ваш конкурент, «Сочи», отнял очки у ЦСКА.

- Они молодцы.

- Как относитесь к непростой турнирной ситуации «Урала»?

- Не чувствую никакого давления, все нормально. Да, мы оказались в непростой ситуации, что же теперь, ходить и говорить об этом? Надо продолжать работать и верить в то, что мы можем все исправить.

- В Кубке России «Уралу» достался «Локомотив». Как оцениваете жребий?

- Можно было бы кого-то другого. Мы уже играли с этой командой в розыгрыше нынешнего Кубка.

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- Зато вы хорошо знаете этого соперника.

- Как и они нас.

- Ишков и Дмитриев играли в составе молодежки с Уругваем. Следили за ними?

- У нас тренировочный лагерь был в Дубае, а там не показывали игру. Спросил ребят, как сыграли, какие были условия, когда они вернулись в команду. Сказал им, чтобы они ценили такие моменты. Дело даже не в том, что получилось обыграть Уругвай, просто в нынешнее время они ездили играть за свою страну. Время идет, и только потом приходит осознание ценностей таких моментов. Когда они еще в Уругвае побывают?

Елена Григорьевская