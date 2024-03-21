Хавбек «Урала» Ишков: «Мне бы хотелось играть в Европе в хорошем клубе»

Полузащитник «Урала» Илья Ишков ответил на вопрос о возможном переезде в европейский чемпионат.

«Безусловно, мне бы хотелось играть в Европе в хорошем клубе. Но для этого еще предстоит много работы», — заявил Ишков «Матч ТВ».

Футболист добавил, что для начала ему нужно закрепиться в основном составе «Урала».

В текущем сезоне 18-летний хавбек принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

Контракт Ишкова с «Уралом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.