Мор: «Без Промеса «Спартаку» не даются голы»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Уралом».

По мнению эксперта, в отсутствии нападающего Квинси Промеса «Спартаку» тяжело даются забитые мячи. Поэтому, как считает Мор, много голов в предстоящей встрече забито не будет.

«Думаю, что игра будет низовая. Промеса до сих пор нет, а без него «Спартаку» не даются голы в чемпионате. Команда забила ноль мячей, моментов практически нет», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Урал» состоится 30 марта в Москве. Начало — в 19:00 по местному времени.