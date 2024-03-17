Деменко: «Думаю, «Спартак» уже ищет Промесу замену»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал последние новости вокруг ситуации с Квинси Промесом.

«Очень сложно подобрать слова, которыми можно было бы описать действия Промеса. Какое-то безрассудство. Неужели он не мог рассказать обо всем руководству клуба, предупредить? Попал в аварию - никому не рассказал. Очень не красят его эти моменты. Что я вижу пока, для него все это закончится очень плачевно. Его не выпускают из ОАЭ - могут депортировать и все.

Он взрослый человек, и делать такие вещи просто нельзя. Там и правительство заинтересовано в том, чтобы его депортировать. Говорят, что процентов 90, что Промес будет депортирован. Скорее всего, так и будет. Когда все это только началось, клуб был сильно заинтересован, чтобы защитить его. Но потом начали всплывать новости одна за другой. И он ещё после этого что-то отмечает в ресторане... Ну, он считает, что ему все дозволено. Но теперь пусть сам решает все вопросы. «Спартак» уже, думаю, осознал, что дальше так продолжаться не может. Я думаю, что они уже ищут Промесу замену», - сказал Деменко.