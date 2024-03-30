Абаскаль: «Последние передачи и удары - в этом компоненте нам сегодня не хватило»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Судя по эмоциям, «Спартак» очень недоволен сегодняшним результатом. А как вы могли бы оценить игру вашей команды?

- Для нас это ноль очков. В этом матче, конечно, мы старались и играли на победу. Сама игра удавалась в какой-то мере, за исключением финальной трети. Последние передачи и удары - в этом компоненте нам сегодня не хватило. Нужно было быть более агрессивными в финальной трети.

- Почему не хватило этой агрессии в финальной трети?

- Удары, удары и еще раз удары. Оборона соперника действовала достаточно статично, можно было и комбинации, и стенку обыгрывать, находить пространство. Прежде всего, это удары. Если не бьешь точнее, то результат такой. Мы доминировали в матче, возможно, хотелось излишне открыть счет, забить.

- Дуарте покинул поле из-за повреждения и столкновения. Есть ли уже информация о его здоровье?

- К счастью, не такое серьезное повреждение. Да, это выглядит очень страшно, потому что у него там воспалилось, рассечение, очень много крови было и выглядит это ужасно. Но мы пообщались, поговорили. В целом всё нормально.

- Третий подряд матч без забитых мячей в чемпионате. Будет ли это давить на команду психологически?

- Конечно, гол - самое важное, то, что делает результат в конкретном матче. В целом мы хотели забить, после этой паузы, как мы видим, у других команд тоже возникают сложности. Сегодня нам не хватило фазы завершения, но, тем не менее, игра была, командный дух, настрой - всё это было.