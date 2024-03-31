Руководители «Спартак» после ничьей посетили храм

Руководители «Спартака», Александр Матыцын и Олег Малышев, в воскресенье присутствовали на Великом освящении храма святого равноапостольного князя Владимира. Храм находится приблизительно в километре от «Лукойл Арены», где «Спартак» проводит свои домашние матчи, отмечает «РБ Спорт».

Александр Матыцын в «Спартаке» возглавляет совет директоров, а Олег Малышев – занимает пост генерального директора.

Напомним, что в субботу «Спартак» не смог обыграть «Урал» в домашнем матче Российской премьер-лиги – команды сыграли вничью со счётом 0:0. На текущую минуту «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата.