Корнеев: Абаскаль поплыл по-жёсткому

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Корнеев высказался о словах наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля перед матчем Премьер-лиги против «Урала».

- Он часто разговаривает с богом. Видимо, не так его понимает. Абаскаль говорит, что кто-то вредит, а если кто-то не вретит, тот дольше живёт. Я ничего не понимаю. Он поплыл по-жёсткому, - заявил Корнеев в эфире телеканала «Матч премьер».

Напомним, испанский тренер ранее заявил, что состав на игру ему помогает определять бог.

Текстовая трансляция матча «Спартак» - «Урал» доступна на портале LiveResult. В данный момент идёт первый тайм, счёт пока не открыт.

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов ранее предположил, что испанец над всеми глумится, и предложил отпустить его домой.

«Красно-белые» занимает шестую строчку в таблице, имея в своём активе 31 балл. Испанец руководит командой с 2022 года, до этого он работал в «Базеле».