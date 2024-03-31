Коновалов высказался о словах Абаскаля, что состав на матчи ему подсказывает бог

Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Уралом», а также о предстоящих играх с «Динамо» и «Зенитом» на Кубок.

- Как отнеслись к ничьей с «Уралом», все-таки «Спартак» играл неплохо?

- «Спартак» выглядел более интересно, создавал больше моментов, но не удалось реализовать ни один из них. Был вопрос по пенальти на Зиньковском, но я бы не назвал его явным. Так что преимущество было у хозяев. Но и «Урал» неплохо выглядел. Игра получилась активная с двух сторон. Мне кажется, «Спартаку» надо создавать больше моментов, стараться получить еще больше игрового преимущества, оказывать больше давления на соперника. Но пока игра все равно оставляет желать лучшего.

- «Спартак» уже три игры не может забить. В чем причины голевой засухи?

- Есть общее напряжение от того, что команда не может выиграть. Поэтому и игра не очень получается. Из-за этого в завершающей стадии атак есть спешка. А можно было бы еще разыграть какую-то комбинацию и создать более выгодный момент. Так что впереди пока недостает хладнокровия.

- Не кажется ли вам, что атаку сильно подкосило отсутствие Промеса?

- Конечно, это так. Промес – неординарный игрок, который может и создать, и забить. Команда с ним чувствует себя более раскрепощено в атаке, зная, что он может сам что-то придумать. Поэтому его нехватка ощущается.

- Какими видите перспективы «Спартака» в чемпионате?

- Не могу сказать, что они безрадужные. И без Промеса команда создает моменты. Осталось наладить реализацию. Но задача быть в первой тройке усложнилась с потерей своего лидера. Тем более, команда пока не показывает оптимальной игры.

- Как воспринимаете слова Абаскаля о том, что состав на матчи ему подсказывает бог?

- Может быть, он так сказал для прессы, чтобы от него отстали. Вряд ли его осеняет ночью или с утра в день матча, и он выбирает состав исходя из этого. Думаю, он руководствуется какими-то другими моментами.

- В чемпионате «Спартак» в следующем туре поедет в гости к «Динамо». После разгрома от «Ростова» команда Лички особо опасна?

- Это так. «Бело-голубые» - как раненный зверь. Не может два матча подряд команда сыграть плохо. У хозяев будет определенный настрой, и они захотят реабилитироваться за крупное поражение перед собой и болельщиками. С другой стороны, не могу сказать, что «Динамо» сейчас выглядит лучше «Спартака». Там тоже ситуация психологической неуверенности. Так что условия у команд равные.

- Ближайший матч «Спартак» проведет с «Зенитом» на Кубок. Какие перспективы у москвичей?

- Понятно, что «Зенит» - это лидер. Он игрой это доказывает. Тут вопрос с составами. Потому что команды будут их ротировать. Но в любом случае матч будет интересным. Я бы отдал предпочтение питерцам, потому что по игре «Спартак» выглядит слабее. Хотя «Зенит» потерял очки в Самаре в этом туре, но Кубок – это немного другое. Да и в плане настроя питерцев «Спартак» - это не «Крылья Советов».

Елена Григорьевская