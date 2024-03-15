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Вратарь «Урала» высказался об интересе «Спартака»

15 Марта 2024 • 21:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Вратарь «Урала» Илья Помазун отметил, что к нему не обращались из московского «Спартака».

Зимой была информация, что переговоры «Спартака» и ЦСКА, которому принадлежат права на 27-летнего футболиста, находятся в активной стадии. Позже в «армейском» клубе опровергли эту информацию.

- Об интересе со стороны «Спартака» узнал из новостей.

Могу ли представить переход в «Спартак»? Без комментариев. Я - игрок «Урала». О чем вообще говорить?, - приводит слова Помазуна Sport24.

Помазун в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 37 голов. В шести встречах его ворота оставались «сухими». Контракт игрока с ЦСКА действует до лета 2024 года.

«Урал» свой первый матч после паузы на матчи сборных проведёт против московского «Спартака». Встреча пройдёт 30 марта.
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