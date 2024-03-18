Литвинов: «Не обсуждаем внутри команды возможную отставку Абаскаля»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

По словам Литвинова, игроки «Спартака» между собой не обсуждают возможную отставку 34-летнего испанца.

«В СМИ пишут на этот счёт много чего, но мы не обращаем на это внимания. Почти все у нас не в первый год в «Спартаке» и понимают, какой ажиотаж вокруг клуба и команды», — цитируют Литвинова «Известия».

Ранее сообщалось, что Абаскаль не будет отправлен в отставку в ближайшее время.

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В Кубке России «красно-белые» вышли в полуфинал (Пути РПЛ), где сыграют с «Зенитом».