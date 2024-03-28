Мостовой: «Спартак» находится близко до медалей»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы «красно-белых» в борьбе за призовые места в РПЛ.

«Спартак» находится близко до медалей. Я говорил, что интрига будет весь чемпионат. «Спартак», Динамо», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» сейчас рядом с «Зенитом», — приводит слова Мостового «Газета.Ру».

После 20 туров «красно-белые» занимают шестую позицию в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 31 балл. Отставание команды Гильермо Абаскаля от идущего на третьем месте «Динамо» составляет семь очков.

В субботу, 30 марта, «Спартак» примет на своем поле «Урал». Старт поединка запланирован на 19:00 по столичному времени.