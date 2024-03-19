Тихонов считает, что «Спартак» может уволить Абаскаля по ходу сезона

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов, ныне возглавляющий «Енисей», высказался о будущем Гильермо Абаскаля на посту наставника «красно-белых».

Специалист заявил, что в последнее время в «Спартаке» постоянно что-то происходит, и команда не показывает результата. В такой ситуации клубу нужно что-то менять, считает Тихонов.

«При таких результатах не исключаю смену главного тренера уже до конца сезона», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

По итогам 20 сыгранных туров «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев заработать 31 балл.