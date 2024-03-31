Рианчо ответил на вопрос об игре «Спартака» без Промеса

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру «красно-белых» без Квинси Промеса.

- «Спартак» плохо играет без Промеса. Квинси такой незаменимый игрок?

- Всегда думайте позитивно!

Напомним, что в субботу «Спартак» не смог выиграть домашний матч Премьер-лиги против «Урала» - ничья 0:0. В трёх весенних матчах чемпионата команда Гильермо Абаскаля не забила ни одного гола (0:0, 0:2, 0:0).

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.