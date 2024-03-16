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Алдонин: Абаскаль не справляется в «Спартаке»

16 Марта 2024 • 19:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос, справляется ли Гильермо Абаскаль со своей работой в московском «Спартаке».

«Спартак» всегда нацелен на чемпионство. Будь они в тройке, можно было бы говорить о том, что Абаскаль справляется, а пока не могу такого сказать», — приводит слова Алдонина «Матч ТВ».

После 20 туров «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке подопечных Абаскаля 31 набранное очко.

Следующим соперником «Спартака» в чемпионате России станет екатеринбургский «Урал». Встреча 22-го тура должна пройти в конце марта.

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Евро-Футбол.Ру,
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