Алдонин: Абаскаль не справляется в «Спартаке»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос, справляется ли Гильермо Абаскаль со своей работой в московском «Спартаке».

«Спартак» всегда нацелен на чемпионство. Будь они в тройке, можно было бы говорить о том, что Абаскаль справляется, а пока не могу такого сказать», — приводит слова Алдонина «Матч ТВ».

После 20 туров «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке подопечных Абаскаля 31 набранное очко.

Следующим соперником «Спартака» в чемпионате России станет екатеринбургский «Урал». Встреча 22-го тура должна пройти в конце марта.