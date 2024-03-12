Широков рассказал, чего не хватает Зиньковскому

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Антоне Зиньковском.
Широков назвал Зиньковского хорошим игроком, отметив при этом, что ему стоит лучше действовать в единоборствах.
«Игрок очень хороший, но недостаёт мобильности и физических кондиций. Надо улучшать, он уже взрослый парень. Нужно уже становиться лидером команды», — цитирует Широкова «РБ Спорт».
В текущем сезоне Зиньковский провёл за «Спартак» 26 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
На сегодняшний день «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 20 проведённых матчах.
Физических кондиций большинству игроков с российским паспортом не хватает!
Задроты!
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