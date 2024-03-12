Широков рассказал, чего не хватает Зиньковскому

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Антоне Зиньковском.

Широков назвал Зиньковского хорошим игроком, отметив при этом, что ему стоит лучше действовать в единоборствах.

«Игрок очень хороший, но недостаёт мобильности и физических кондиций. Надо улучшать, он уже взрослый парень. Нужно уже становиться лидером команды», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Зиньковский провёл за «Спартак» 26 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 20 проведённых матчах.