Лапочкин – о критике арбитров: «Надо больше защищать судей»

Экс-арбитр Сергей Лапочкин поделился мнением об отношении к судьям.

«Надо больше защищать судей. Я противник запрета на критику (которая бывает конструктивной и полезной), но если она оскорбительна – это за гранью. Возможно, за такое стоит давать дисквалификацию чуть больше», – приводит слова бывшего судьи Sports.

Отметим, что судейскую карьеру Сергей Лапочкин начал в 1995 году. С 1998 года был помощником судьи в КФК, а с 2000 — главным. Работал на матчах турнира дублёров, второго и первого дивизионов. В РПЛ в качестве главного судьи дебютировал 17 апреля 2011 года.

9 июня 2021 года был отстранён от футбольной деятельности на 10 лет решением УЕФА в связи с неинформированием УЕФА о контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча отборочного раунда.

