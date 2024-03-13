Журналист из Браги прокомментировал возможное назначение Жорже в «Спартак»

Журналист из Браги Артур Дегальдо в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном назначении Артура Жорже на пост главного тренера московского «Спартака».

«Я читал это в прессе, но у меня лично нет никакой информации о том, что Жорже может возглавить «Спартак». Не думаю, что сейчас в клубе готовы к смене тренера. При этом, к Артуру определённо точно есть интерес от других клубов, как из Португалии, так и за пределами страны. Я знаю, что его рассматривают команды из Испании», – заявил журналист.

«Брага» под руководством Жорже в настоящий момент занимает четвёртую строчку в чемпионате Португалии.