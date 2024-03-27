Деменко: «Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал ситуацию нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

Напомним, 32-летний футболист был арестован полицией ОАЭ. Теперь Промесу грозит экстрадиция на родину, где он приговорен к семи с половиной годам колонии.

«Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом. У него столько проблем и дел. Может лучше уже быстрее разорвать соглашение», — приводит слова Деменко Betonmobile.

Эксперт заявил, что сейчас не видит разницы в игре «Спартака» с Промесом и без него.

Контракт нападающего со столичным клубом рассчитан до середины 2025 года.