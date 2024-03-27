Деменко: «Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал ситуацию нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.
Напомним, 32-летний футболист был арестован полицией ОАЭ. Теперь Промесу грозит экстрадиция на родину, где он приговорен к семи с половиной годам колонии.
«Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом. У него столько проблем и дел. Может лучше уже быстрее разорвать соглашение», — приводит слова Деменко Betonmobile.
Эксперт заявил, что сейчас не видит разницы в игре «Спартака» с Промесом и без него.
Контракт нападающего со столичным клубом рассчитан до середины 2025 года.
Бан пользователя