Быстров: «Спартак» не был в чемпионской гонке

Экс-футболист «Спартака» Владимир Быстров поделился комментарием о перспективах «красно-белых» в борьбе за чемпионство.

«Спартак» остался в чемпионской гонке? Как он мог там остаться, если он там не был?» — цитирует Быстрова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне подопечные Гильермо Абаскаля провели 20 матчей в рамках чемпионата России, в которых набрали 31 очко. Такое количество баллов позволяет команде располагаться на шестой позиции в турнирной таблице. Лидером РПЛ является «Зенит», на счету которого 40 набранных очков.

В конце марта «Спартак» примет у себя дома «Урал» в рамках 22-го тура чемпионата России.