Агент Бенитеса ответил, готов ли тренер возглавить «Спартак»

Агент Артуро Каналес, представляющий интересы экс-наставника «Реала» Рафаэля Бенитеса, ответил на вопрос о возможном приходе тренера в московский «Спартак».

Ранее испанский тренер Рауль Рианчо заявил, что приглашение Бенитеса стало бы отличным вариантом для «Спартака».

«Рафаэлю на данный момент неинтересна работа в российском чемпионате», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Стоит сказать, что 12 марта 63-летний Бенитес был уволен с поста главного тренера «Сельты».

На данный момент действующим наставником «Спартака» является Гильермо Абаскаль, который руководит командой с лета 2022 года.