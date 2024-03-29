Тавареш может сыграть с «Уралом»

Защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш может появиться на поле в предстоящем матче чемпионата России с екатеринбургским «Уралом».

Напомним, летом 2023 года футболист порвал крестообразную связку в расположении молодежной сборной Португалии. По этой причине 23-летний Тавареш ни разу не выходил на поле в текущем сезоне.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль планирует предоставить Таварешу несколько игровых минут в предстоящем матче против «Урала».

Игра 22-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Урал» состоится завтра, 30 марта. Начало поединка должно состояться в 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.