Прудников: «Спартак» осознанно держал у себя Промеса и вряд ли заботился о репутационных потерях»

Бывший игрок «Спартака» Александр Прудников поделился мнением об аресте нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в ОАЭ.

Напомним, 32-летний нидерландец рискует быть экстрадирован на родину, где его ранее приговорили к тюремному заключению.

По мнению Прудникова, грядущим летом «Спартаку» необходимо будет найти замену своему лидеру.

«Спартак» осознанно держал у себя Промеса и вряд ли заботился о репутационных потерях из-за дела. А сейчас команда лишилась лидера», — цитирует Прудникова Metaratings.

В текущем сезоне Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.