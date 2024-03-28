Григорий Иванов: Конечно, на «Урал» давит неудачная серия

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о том, давит ли на команду неудачная серия в чемпионате России.

Напомним, «шмели» проиграли восемь из девяти последних матчей РПЛ.

«Конечно, давит. Чем больше мы проигрываем, тем больше психологического давления на команду. И пресса про нас пишет негативно, и болельщики негативно воспринимают», — приводит слова Иванова «Спорт День за Днем».

По итогам 20 сыгранных матчей подопечные Виктора Ганчаренко находятся на 13-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 19 очков.

30 марта «Урал» встретится на выезде со «Спартаком». Начало игры запланировано на 19:00 по мск.