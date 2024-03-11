Давыдов — о будущем тренере «Спартака»: «Только Карпин или Черчесов»

Экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов ответил на вопрос, кого он видит на посту наставника столичного коллектива.

Ранее появилась информация, что Гильермо Абаскаль может быть уволен с поста главного тренера «красно-белых».

«Кроме Карпина и Черчесова в «Спартаке» никого не вижу. Ивич? Он не нужен команде. Только Карпин или Черчесов», — заявил Давыдов «РБ Спорту».

На данный момент на счету «Спартака» 31 набранное очко в 20 сыгранных матчах. Такое количество баллов позволяет «красно-белым» находиться на шестой позиции в Российской премьер-лиге.

14 марта «Спартак» встретится с «Оренбургом» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ.