Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов или Ивич: Мостовой выбрал нового тренера для «Спартака»

11 Марта 2024 • 15:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Станислава Черчесова в московский коллектив.

«Сейчас Станислав Саламович свободный тренер, и его кандидатура сейчас ближе всего. Его пригласить будет гораздо проще», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что если бы решение зависело от него, то он бы назначил в «Спартак» Станислава Черчесова, а не Владимира Ивича.

Напомним, в 20-м туре РПЛ «Спартак» проиграл на своем поле «Факелу» со счетом 0:2. Сразу после этого матча в СМИ появились слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Александр Мостовой Станислав Черчесов Владимир Ивич ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Марта
16:02
Ноздрин поддержал идею замены Абаскаля на Черчесова
15:32
Николич готов возглавить «Спартак»
15:23
Черчесов или Ивич: Мостовой выбрал нового тренера для «Спартака»
14:39
Петржела посоветовал «Спартаку» назначить новым главным тренером команды Кержакова
14:15
Камоцци: «Стиль Черчесова — не лучший вариант для «Спартака»
14:14
Червиченко: «Не уверен, что «Спартак» добьётся каких то результатов с Черчесовым»
14:03
Рианчо заявил, что сейчас не готов возглавить «Спартак» вместо Абаскаля
13:12
Гладилин считает, что Ташуев мог бы сменить Абаскаля в «Спартаке»
11:54
Шикунов: «Абаскаль не соответствует уровню «Спартака»
11:44
Радимов: «Факел» по делу выиграл у «Спартака»
11:33
Кузьмичёв: «Смена тренера «Спартаку» нужна сейчас»
09:47
Посредники предлагают Ивича «Спартаку», но у Амарала в приоритете другие тренеры 1
09:34
Кузьмичёв считает, что «Спартаку» не следует назначать Черчесова вместо Абаскаля
09:13
Кузьмичёв: «Выход Джикии в матче с «Факелом» нужен был, чтобы насытить линию атаки»
10 Марта
16:50
Селюк назвал виновника неудачных выступлений «Урала»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля» Абрамович может купить испанский клуб - известно название Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Клопп назвал лучшего тренера мира Уокер назвал лучшего игрока, с которым выступал за одну команду
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Марта
16:43 · Россия. Премьер-лига
​«Жёстких условий нет»: В «Локомотиве» высказались о будущем Галактионова
16:39 · Россия. Премьер-лига
Давыдов — о будущем тренере «Спартака»: «Только Карпин или Черчесов»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Джикия извинился за поражение от «Факела»
16:31 · Россия. Премьер-лига
​Кудряшов заявил, что не станет тренером
16:26 · Россия. Премьер-лига
В «Краснодар» лоббируют Писарева на случай отставки Ивича
16:24 · Россия. Премьер-лига
Жирков уверен, что «Зенит» не упустит чемпионство
16:02 · Россия. Премьер-лига
Ноздрин поддержал идею замены Абаскаля на Черчесова
16:00 · Россия. Премьер-лига
Генич назвал клуб, который точно вылетит из РПЛ 1
15:34 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Горбани нужно время, чтобы выучить имена партнёров»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Черчесов или Ивич: Мостовой выбрал нового тренера для «Спартака»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Баньяц рассказал, мог ли покинуть «Краснодар» зимой
15:11 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» уволит Ивича в случае поражения от «Химок»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Орещук предположил, с чем могут быть связаны проблемы «Краснодара»
14:53 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» приняли решение по Черчесову
14:50 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Динамо» будет единственным конкурентом «Зениту»
Все новости
Рекомендуем