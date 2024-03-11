Черчесов или Ивич: Мостовой выбрал нового тренера для «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Станислава Черчесова в московский коллектив.

«Сейчас Станислав Саламович свободный тренер, и его кандидатура сейчас ближе всего. Его пригласить будет гораздо проще», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что если бы решение зависело от него, то он бы назначил в «Спартак» Станислава Черчесова, а не Владимира Ивича.

Напомним, в 20-м туре РПЛ «Спартак» проиграл на своем поле «Факелу» со счетом 0:2. Сразу после этого матча в СМИ появились слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».