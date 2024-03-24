Заварзин: «С «Зенитом» можно играть, «Спартак» должен ложиться костьми»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин предположил, как отказ принять участие в товарищеском матче с «Нефтчи» может сказаться на выступлениях московской команды.

По мнению Заварзина, лишняя пауза не повлияет на игровой тонус футболистов «Спартака». Эксперт отметил, что в предстоящем матче РПЛ против «Урала» и кубковой игре с «Зенитом» «красно-белые» способны добиться положительного результата.

«Должны костьми ложиться и играть с «Зенитом». С ним сегодня можно играть. Хотя он не российский, а бразильский», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Матч 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 3 апреля. Начало — в 20:30 по московскому времени.