Петржела: «Думаю, Промес больше никогда не вернётся в «Спартак»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о ситуации, которая произошла с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Напомним, в настоящий момент нидерландский футболист находится под арестом в ОАЭ и в скором времени рискует быть экстрадирован на родину, где ранее был приговорён к 7,5 годам лишения свободы.

«Думаю, Промес больше никогда не вернётся в «Спартак». Возможно, он когда-то и будет играть в футбол, но уже не в России и не в «Спартаке», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В текущем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал столько же результативных передач.