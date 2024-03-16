Барбоза: В этот раз «Спартаку» лучше сделать ставку на именитого специалиста

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о том, сложно ли будет «Спартаку» найти нового наставника.

«Многие специалисты с удовольствием возглавят «Спартак», поедут работать в клуб топ-клуб РПЛ. Талантливые тренеры есть по всему миру, так что «Спартаку» нужно будет тщательно выбирать», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

По мнению эксперта, сейчас «Спартаку» нужно выбрать опытного тренера, а не делать ставку на молодость.

Напомним, 34-летний Абаскаль возглавляет «красно-белых» с лета 2022 года. В текущем сезоне команда идет на шестой строчке в чемпионате России, имея в своей копилке 31 зачетный балл.