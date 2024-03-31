Каррера указал на проблему «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, является ли отсутствие нападающего Квинси Промеса причиной низкой результативности команды.

Как известно, в трёх весенних матчах Премьер-лиги «Спартак» не забил ни одного гола (0:0, 0:2, 0:0).

«Спартаку» тяжело без Промеса. Квинси был лидером команды. Надеюсь, в клубе найдут решение в этой ситуации», - цитирует Карреру «Чемпионат».

«Спартак» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в среду, 3 апреля, - против «Зенита» на своём поле в Кубке России.