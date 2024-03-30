Литвинов: «Уместна параллель между Месси в футболе и Уткиным в российском комментаторстве»

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов высказался о репортажах известного комментатора Василия Уткина.

«Я помню: был совсем ещё маленьким, папа смотрел футбол, и часто звучал именно голос Василия. Да, он был своеобразным, но при этом гением в своём деле. Думаю, вполне уместно провести параллель между Месси в футболе и Уткиным в российском комментаторстве», – приводит слова футболиста официальный сайт «красно-белых».

Ранее приводилась информация, что гендиректор Simple Sport Сергей Меньшиков с Василием Уткиным 20 марта должен был ехать в Казахстан на мероприятие для заработка денег для команды «Эгриси».

Напомним, что журналист скончался 19 марта в возрасте 52 лет.

