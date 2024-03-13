Медведев — о ситуации с Промесом: «По счастью, я не на месте руководителей «Спартака»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Напомним, в настоящий момент нидерландский футболист находится в ОАЭ из-за проблем с законом.

Медведев не стал отвечать на вопрос о том, как он бы он поступил с Промесом на месте руководителей «Спартака».

«По счастью, я не на месте руководителей «Спартака», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Контракт вингера с московским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.