Абаскаль объяснил, почему Угальде не вышел в стартовом составе «Спартака» на игру с «Уралом»

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, почему нападающий Манфред Угальде не вышел на поле с первых минут в игре с «Уралом».

«У него есть небольшое повреждение. Он не тренировался, в среду проводил матч. Сегодня утром с ним общались, чувствовал себя хорошо, но на сто процентов готов не был», — приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

Напомним, матч 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» завершился нулевой ничьей.

Для Угальде данный поединок стал четвертым в футболке «красно-белых». Пока на счету 21-летнего форварда нет ни одного результативного балла.