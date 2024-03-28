Черданцев: Сейчас уже поздно увольнять Абаскаля, надо было давно это сделать

Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«Нужно ли «Спартаку» сейчас менять тренера? Уже поздно, надо было это делать давно», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

По мнению эксперта, руководство «Спартака» поторопилось с продлением контракта Абаскаля. Возможно, тренеру прописали большую неустойку, поэтому клубу не выгодного его увольнять, предположил Черданцев.

После 20 туров «красно-белые» находятся на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко.

Действующий трудовой договор Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года.