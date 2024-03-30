Рианчо: Абаскалю повезло, если у него есть доступ к богу

Рауль Рианчо, бывший тренер «Спартака», дал свой комментарий о словах наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля перед игрой 22-го тура Премьер-лиги с «Уралом» (0:0).

Напомним, в интервью перед матчем испанец сообщил, что бог помогает ему определяться с тем, кого выпускать на поле.

- Не знаю, есть ли у Абаскаля доступ к богу. Если это так, то ему очень повезло, - приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

«Спартак» и «Урал» не смогли забить голов, встреча завершилась 0:0.

Рианчо ранее заявил, что сейчас Абаскаля не нужно увольнять, это только навредит московскому клубу.

«Спартак» с 32 баллами в активе занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Подопечные Абаскаля в следующем туре в родных стенах примут «Динамо», игра пройдёт 7 апреля. Перед этим «красно-белые» в Кубке России сыграют с «Зенитом» (3 апреля).

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