Давыдов: «Никакого Ивича в «Спартаке» не надо»

Экс-футболист «Спартака» Денис Давыдов ответил на вопрос о возможном назначении бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича в стан «красно-белых».

«Никакого Ивича в «Спартаке» не надо. Эти вещи несовместимы, полная вакханалия в игре с «Химками», полный дисбаланс», — заявил Давыдов «РБ Спорту».

По мнению футболиста, Ивичу пора ехать домой, а в «Спартаке» должен работать только российский специалист.

Ранее стало известно, что «Краснодар» отправил в отставку сербского тренера. По данным СМИ, «Спартак» проявляет интерес к Ивичу, однако спортивный директор клуба Томаш Амарал сомневается в данной кандидатуре.

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