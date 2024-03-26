Тедеско вспомнил о первом разговоре с Федуном в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился воспоминаниями о том, как он начинал свой путь в московском клубе.

«Когда я пришёл, команда шла на 11-м месте. Я знал, что «Спартак» - самый большой клуб в России с миллионами фанатов. Но было важно поехать туда и познакомиться с людьми, увидеть город и почувствовать клуб. Когда мне предложили работу, я поехал в Москву со своим ассистентом на три дня.

Мы встретились с господином Федуном, он сказал: «Послушай, этот сезон уже потерян. Впереди вторая половина сезона, нужно только создать стабильность в команде. Но в следующем сезоне мы хотим побороться за топ-2», - слова Тедеско приведены на страницах Coaches' Voice.

Отметим, что в настоящий момент Доменико Тедеско тренирует сборную Бельгии. Что до «Спартака», то с командой работает Гильермо Абаскаль.