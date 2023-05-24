Мостовой — о травле Соболева: «У людей не всё в порядке с головой»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о травле нападающего «красно-белых» Александра Соболева после его поступка в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Напомним, в середине второго тайма Соболев был удалён с поля за неприличный жест, показанный им защитнику «армейцев» Виллиану Роше. По мнению Мостового, последующая травля российского футболиста началась не от большого ума некоторых людей.

«За что его травить? Одно дело — просто говорить, что он натворил, а другое дело — травить. Но это у людей не всё в порядке с головой. Позже всё забудется, но Соболеву надо вынести урок из всего этого», — приводит слова Мостового РИА Новости.

В текущем сезоне 26-летний Соболев провёл за «Спартак» 32 матча, забил 15 голов и отдал девять результативных передач.