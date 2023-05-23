Судья Федотов: «Соболеву грозит дисквалификация до шести матчей»

Известный российский судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод, произошедший в матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

Напомним, в середине второго тайма с поля был удалён нападающий «красно-белых» Александр Соболев, показавший неприличный жест в адрес защитника «армейцев» Виллиана Роши. Бразилец, повторивший поступок игрока «Спартака», также получил красную карточку.

«Отменить красную нельзя, потому что она была показана и жест со стороны футболиста ЦСКА имел место. А вот Соболев пойдёт по полной. По правилам, ему грозит от трёх до шести матчей», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 32 матча, забил 15 голов и отдал девять результативных передач.

После 28 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 28 мая против «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.