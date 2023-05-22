Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил достижение нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который стал лучшим бомбардиром «красно-белых» в истории чемпионатов России.

- Промеса уже можно назвать легендой клуба?

- Конечно, да. Он уже столько лет в «Спартаке», забил столько голов. Он встал вровень с Аленичевым, Тихоновым и Титовым.

- Его часто сравнивают с Вагнером Лавом. Кому отдадите пальму первенства в их заочном противостоянии?

- Сложно их оценить, они примерно равны по уровню. Вагнер играл на высоком уровне, Промес сейчас показывает хорошие выступления. Единственное, бразилец выиграл Кубок УЕФА, у Промеса этого нет. Ещё Вагнер Лав много раз становился чемпионом. В целом мне Вагнер более симпатичен как футболист.

- За два тура до конца кого вы считаете фаворитом в борьбе за серебро?

- У ЦСКА впереди более тяжёлые соперники - «Краснодар» и «Ростов», у «Спартака» с этим проще. Посмотрим, как они сыграют.