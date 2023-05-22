Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Промес встал в один ряд с Аленичевым, Тихоновым и Титовым» эксклюзив

22 Мая 2023 • 18:26 Комментировать
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил достижение нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который стал лучшим бомбардиром «красно-белых» в истории чемпионатов России.

- Промеса уже можно назвать легендой клуба?

- Конечно, да. Он уже столько лет в «Спартаке», забил столько голов. Он встал вровень с Аленичевым, Тихоновым и Титовым.

- Его часто сравнивают с Вагнером Лавом. Кому отдадите пальму первенства в их заочном противостоянии?

- Сложно их оценить, они примерно равны по уровню. Вагнер играл на высоком уровне, Промес сейчас показывает хорошие выступления. Единственное, бразилец выиграл Кубок УЕФА, у Промеса этого нет. Ещё Вагнер Лав много раз становился чемпионом. В целом мне Вагнер более симпатичен как футболист.

- За два тура до конца кого вы считаете фаворитом в борьбе за серебро?

- У ЦСКА впереди более тяжёлые соперники - «Краснодар» и «Ростов», у «Спартака» с этим проще. Посмотрим, как они сыграют.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Тарханов Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10 мин
Пари НН Пари НН
Сочи Сочи
0
0
2.65 3.55 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
18:56 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Да, мы будем играть в атаку»
18:50 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Ищем связки, которые у нас заработают впереди»
18:50 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о будущем полузащитника «Ростова» Гиговича
18:39 · Россия. Премьер-лига
Колосков назвал лучшего игрока сезона в РПЛ
18:35 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис – Йокановиче: «Серб приехал в Россию чисто заработать денег»
18:29 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:28 · Россия. Премьер-лига
Гранат оценил возвращение «Рубина» в РПЛ
18:23 · Россия. Премьер-лига
Олусегун заявил, что ничего не знает о своём уходе из «Краснодара»
18:15 · Россия. Премьер-лига
В руководстве московского «Динамо» дали оценку сезону
17:54 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Роша посетит заседание КДК
17:44 · Россия. Премьер-лига
В «Балтике» отреагировали на слухи об интересе к Кокорину
17:39 · Россия. Премьер-лига
Чернов: Если «Спартак» займёт второе место, сезон будет успешным
17:24 · Россия. Премьер-лига
Ломаев рассказал об итогах своего обследования
17:19 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Уверен, Промес не знает историю «Спартака»
17:02 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Возвращение Спаллетти в Россию возможно»
Все новости
Рекомендуем