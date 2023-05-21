Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промес - лучший бомбардир «Спартака» в истории чемпионатов России

21 Мая 2023 • 17:27 Комментировать (2)
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

После первого тайма матча 28-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА счёт на табло равный - 1:1.

На гол парагвайского полузащитника «армейцев» Хесуса Медины ответил нидерландский нападающий «красно-белых» Квинси Промес.

Таким образом, форвард стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории чемпионатов России, теперь на его счету 87 голов. Для достижения данной отметки ему понадобилось провести 173 матча. По этому показателю он превзошёл легендарного полузащитника Егора Титова (86).

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте Liveresult.ru

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Volk Odinochka
21 Мая 2023 в 18:35
Легенда!
kostet
21 Мая 2023 в 18:47
Почему Дани Алвес сидит в тюрьме по ПОДОЗРЕНИЮ в изнасиловании, а макака вина,которой доказана бегает по Российским полям.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Урал Урал
3
0
2.14 3.55 3.45
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
1
2.60 3.70 2.60
Видео
21.05.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
2.60 3.65 2.60
Видео
22.05.23 в 19:00
Пари НН Пари НН
Сочи Сочи
2.65 3.55 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
18:56 · Россия. Премьер-лига
Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что Карасёв ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА
18:55 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала Соболева недоумком
18:54 · Россия. Премьер-лига
Ивич прокомментировал отсутствие Сафонова в оставшихся матчах РПЛ
18:49 · Россия. Премьер-лига
Промес: «ЦСКА провёл отличный матч, но мы сегодня были лучше»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Промес теперь в трёх голах от Малкома в гонке бомбардиров
18:45 · Россия. Премьер-лига
Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Конов: «Арбитр не может быть центральной фигурой в футболе»
18:44 · Кубок России
Кордоба: «Краснодару» по силам взять Кубок России
18:38 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА проиграл в РПЛ впервые с 5 марта
18:37 · Россия. Премьер-лига
Бывший арбитр ФИФА Хусаинов: Решение Карасёва было верным. Красную заслужил и Соболев и Роша
18:36 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Торпедо» Эркинов: Сложно играть, когда твоя команда уже вылетела
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
18:24 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какое наказание может ждать Соболева и Рошу
18:22 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Роша мог получить красную карточку за то, что повторил жест Соболева 1
18:17 · Россия. Премьер-лига
Хусаинов рассказал, правильно ли отменили гол «Спартака» в ворота ЦСКА
18:17 · Россия. Премьер-лига
За что удалили Соболева и Виллиана Рошу - видео 1 видео
Все новости
Рекомендуем