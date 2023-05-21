Промес - лучший бомбардир «Спартака» в истории чемпионатов России

После первого тайма матча 28-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА счёт на табло равный - 1:1.

На гол парагвайского полузащитника «армейцев» Хесуса Медины ответил нидерландский нападающий «красно-белых» Квинси Промес.

Таким образом, форвард стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории чемпионатов России, теперь на его счету 87 голов. Для достижения данной отметки ему понадобилось провести 173 матча. По этому показателю он превзошёл легендарного полузащитника Егора Титова (86).

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте Liveresult.ru.