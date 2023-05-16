Чалов заявил, что хочет уехать в Европу

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов признался, что хочет уехать в европейский клуб.

«Есть ли мысли, что после такого сезона мной кто-то заинтересуется в Европе? Посмотрим, я всегда говорил, что есть цель играть в топовом чемпионате. Конечно, я к этому стремлюсь», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий забил 21 гол и записал на свой счет 5 результативных передач в 37 матчах с учетом всех турниров. Трудовой договор Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.

После 27 туров «армейцы» занимают второе место в чемпионате России, набрав 54 очка.