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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов заявил, что хочет уехать в Европу

16 Мая 2023 • 15:25 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
21.05 16:30

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов признался, что хочет уехать в европейский клуб.

«Есть ли мысли, что после такого сезона мной кто-то заинтересуется в Европе? Посмотрим, я всегда говорил, что есть цель играть в топовом чемпионате. Конечно, я к этому стремлюсь», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий забил 21 гол и записал на свой счет 5 результативных передач в 37 матчах с учетом всех турниров. Трудовой договор Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.

После 27 туров «армейцы» занимают второе место в чемпионате России, набрав 54 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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Promt Roman
16 Мая 2023 в 16:34
Надеюсь, не будет, как некогда Кузяев, нос воротить от, например, Чемпионшипа. Если будет, то лучше даже не старайся. А то таким же чуханом будешь, как тот бомжик.
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