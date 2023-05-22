Нападающий «Спартака» Промес поделился эмоциями от победы над ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями от волевой победы над ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

«Классные эмоции, ведь на кону стояло все. Если бы мы не выиграли, то потеряли шансы на второе место. К тому же домашнее дерби - это всегда отдельная история. Очень рад победе и тому, что мы по-прежнему в гонке за «серебро», - заявил Промес на официальном ютуб-канале «Спартака».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых», а Промес отметился дублем и стал лучшим бомбардиром столичного клуба в истории чемпионатов России.