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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов поделился мыслями о матче «Спартак» - ЦСКА

20 Мая 2023 • 18:32 Комментировать (1)
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
1 2.55 X 3.50 2 2.70
Через 20 ч. 57 мин.

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился своими ожиданиям от главного дерби Москвы.

Как известно, «Спартак» и ЦСКА сойдутся лицом к лицу 21 мая в рамках 28-го тура чемпионата России. Стартовый свисток футболисты услышат в 16:30 по московскому времени.

«ЦСКА идёт повыше, он будет играть с позиции силы. Для них важно победить и увеличить отрыв в таблице. Я, конечно, буду болеть за «Спартак», надеюсь, что команда сможет победить, но будет очень непросто», - сказал Титов, чьи слова приводит ТАСС.

На текущий момент ЦСКА располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России (54 очка), а «Спартак» - на четвёртой (50 очков).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Егор Титов
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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TEREX
20 Мая 2023 в 18:37
па нихожыным тропам свинарника пратопали лошади..лошади..))
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