Титов поделился мыслями о матче «Спартак» - ЦСКА

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился своими ожиданиям от главного дерби Москвы.

Как известно, «Спартак» и ЦСКА сойдутся лицом к лицу 21 мая в рамках 28-го тура чемпионата России. Стартовый свисток футболисты услышат в 16:30 по московскому времени.

«ЦСКА идёт повыше, он будет играть с позиции силы. Для них важно победить и увеличить отрыв в таблице. Я, конечно, буду болеть за «Спартак», надеюсь, что команда сможет победить, но будет очень непросто», - сказал Титов, чьи слова приводит ТАСС.

На текущий момент ЦСКА располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России (54 очка), а «Спартак» - на четвёртой (50 очков).