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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Озбилиз: «Если российские клубы сейчас не играют в еврокубках, то какая разница, какое место занимать в РПЛ?»

19 Мая 2023 • 09:57 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.45 X 3.55 2 2.75
21.05 16:30

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением о том, сумеют ли «красно-белые» оказаться в тройке призёров по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, после 27 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 50 набранных очков. От второго ЦСКА «красно-белые» отстают на четыре балла. Озбилиз считает, что в условиях отсутствия еврокубков не имеет никакого значения, какое место занимает команда, если это только не первая строчка.

«Спартаку очень тяжело будет войти в тройку по итогам чемпионата России. Если российские клубы сейчас не играют в еврокубках, то какая разница командам, какое место занимать в РПЛ? Чемпион уже известен — «Зенит», — цитирует Озбилиза Metaratings.

При этом эксперт подчеркнул, что состав «Спартака» обязывает московскую команду занимать место выше четвёртого.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 21 мая, против ЦСКА. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени. По мнению Озбилиза, фаворита в предстоящем дерби нет, так как на такой матч команды настраиваются по-особенному.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Араз Озбилиз
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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