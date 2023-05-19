Кафельников не собирается смотреть дерби «Спартак» - ЦСКА

Известный в прошлом российский теннисист Евгений Кафельников ответил на вопрос о предстоящем дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Как известно, Кафельников является поклонником «красно-белых». Впрочем, он не планирует смотреть воскресный матч.

«Я не буду смотреть дерби. И вообще на данный момент смотреть ничего не собираюсь. Мои эмоции после игры с «Зенитом» ещё не утихли. Даже нет никаких ощущений, что «Спартак» может попасть в тройку», - сказал Кафельников, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Матч «Спартак» - ЦСКА стартует 21 мая в 16:30 по московскому времени. На текущий момент «армейцы» занимают в турнирной таблице Премьер-лиги второе место, а «красно-белые» - четвёртое.