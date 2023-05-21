Ловчев: «Судейские промахи в пользу «Спартака» выпячиваются на первый план, а ошибки в матчах «Зенита» убираются из поля зрения»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об ошибках, которые совершают судьи в матчах с участием московской команды.

Ветеран не согласился с мнением, что арбитры ошибаются против «Спартака» намеренно. При этом Ловчев признался, что его сильно расстраивает низкий уровень судейства в России, а также факт того, что ошибки судей в пользу «красно-белых» обсуждаются гораздо чаще, чем промахи в пользу «Зенита».

«Я не вижу какой-то предвзятости или умысла. Если посчитать по всей дистанции чемпионата ляпы арбитров, то ошибок против «красно-белых» будет примерно столько же, сколько в их пользу.

Судейские промахи в пользу «Спартака» выпячиваются на первый план, а ошибки арбитров в матчах «Зенита» «технично» убираются из поля зрения, словно бы их вовсе нет», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт сегодня, 21 мая, против ЦСКА. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.