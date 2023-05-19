Деменко назвал фаворита в дерби «Спартак» - ЦСКА

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко ответил на вопрос о том, кого он считает фаворитом в предстоящем матче 28-го тура чемпионата России между «красно-белыми» и ЦСКА.

«Фаворит, однозначно, ЦСКА. Сейчас видно, что в «Спартаке» есть проблемы, ребята не в таком хорошем составе. ЦСКА, наоборот, на подъеме. Думаю, что, может, «Спартак» и не уступит, но «армейцы» сейчас выглядят сильнее и стабильнее», — приводит слова Деменко издание «Газета.Ру».

Главный матч предстоящего тура в Российской премьер-лиге состоится 21 мая. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.