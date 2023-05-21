Кечинов: Шансы «Спартака» на серебро возросли, но последние игры будут тяжелейшими

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о шансах «красно-белых» на второе место после победы над ЦСКА. Подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «армейцев» в матче 28-го тура РПЛ со счетом 2:1.

«Не все еще зависит от «красно-белых», ЦСКА впереди на очко, но шансы, конечно, увеличиваются. Но две предстоящие игры против «Пари НН» и Самары, конечно, будут тяжелейшими, расслабляться нельзя», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

После 28 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от идущего на втором месте ЦСКА на один зачетный балл.

В оставшихся турах «красно-белые» сыграют с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а «армейцы» встретятся с «Краснодаром» и «Ростовом».