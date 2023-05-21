Известный в прошлом российский арбитр Сергей Хусаинов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу главного арбитра матча между «Спартаком» и ЦСКА в первом тайме. Напомним, в поле игру обслуживал Сергей Карасёв.

«В первом эпизоде с отменённым голом Игнатьева всё произошло на тоненького. Ноги вроде стоят по линии, а туловище подаётся немного вперёд. По рекомендациям международного совета по правилам этот эпизод должен трактоваться в пользу атаки. То есть, это гол. Но нюанс в том, что такие ситуации нужно трактовать одинаково для всех участников матча. А вдруг такого эпизода в дальнейшем не будет? Поэтому произошла перестраховка, и гол не засчитали. Тем более в таком таком статусном матче.

В эпизоде с Заболотным в момент удара он был в пассивном офсайде. Он не мешал обзору вратаря. Такое положение не фиксируется до определённого момента. Вратарь отбил мяч, а Заболотный своим положением сам себя ввёл в игру. Это явный офсайд», – сказал Хусаинов.